В сети показали, как будет выглядеть новая Toyota Prius 2023 - фото

Автомобиль получил максимально минималистичный дизайн в сравнении с предыдущим поколением.

Модель Prius от компании Toyota уже практически стала синонимом фразы "гибридный автомобиль". Недавно японский автопроизводитель представил публике следующее поколение автомобиля, которое будет доступно к продаже уже к 2023 модельному году. Авто получило сразу несколько серьезных изменений в новом поколении.

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В первую очередь автомобиль получил более низкий центр тяжести, немного вниз сместилась и посадка водителя. Экономичность автомобиля особо не изменилась и для переднеприводной версии этот показатель составляет примерно 4,1 литра на 100 км пробега. В то же время, силовая установка автомобиля 5-го поколения имеет новый литий-ионный аккумулятор, который по заверениям производителя выдает на 15% больше мощности.

Новая, более мощная батарея, позволила уменьшить общий размер этой самой батареи без ущерба для мощности автомобиля. Также этому способствует установка в Toyota двухлитрового бензинового двигателя. Силовая установка автомобиля выдает 194 л.с. (196 л.с. в полноприводной версии) и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,2 секунды.

Салон автомобиля напичкан последними веяниями автомобильной индустрии. Так, внутри в основном находятся порты зарядок USB-C, а за времяпрепровождение отвечает система Toyota Audio Multimedia, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Как и в большинстве современных авто, машина получила множество ассистентов помощи водителю, среди которых контроль слепых зон, автоматическое торможение и парктроники.

В топовом исполнении автомобиль также получит камеру кругового обзора Panoramic View Monitor на 360 градусов. К премиальным опциям также стоит отнести систему помощи водителю при параллельной парковке и парковке задним ходом. Ожидается, что цены на авто в компании назовут ближе к Новому году.

Toyota

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