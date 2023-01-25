Что особенного в немецких танках Leopard 2, которые получит Украина

После долгих переговоров и дипломатической работы Украине все же передадут 14 танков Leopard 2.

В последнее время почти все СМИ, как украинские, так и мировые обсуждали вопрос передаче Украине танков Leopard 2 и вот сегодня, 25 апреля наконец-то подтвердилась информация о том, что танки все же передадут. Для начала Украина получит 14 этих боевых машин. Сегодня мы поговорим о том, чем так особенны немецкие танки leopard 2, а также разберем их основные характеристики и преимущества перед танками, которые уже имеет Украина.

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На сегодняшний день одним из основных боевых танков в Украине является советский Т-72 и его разные модификации, также местами используются танки Т-64. Несмотря на модернизацию и доработки, большинство этих машин серьезно устарело. Моральное и физическое устаревание техники и является основной причиной того, что украинские чиновники обращаются к западным партнерам с запросами о передаче танков.

История создания танка Leopard 2

Wikipedia

Разработка танка Leopard 2, который должен был прийти на смену первым "Леопардам" из 1950-х, началась в 1970-году и уже в 1979 году после всех испытаний в немецкую армию поставили танки Леопард 2. На сегодняшний день данный танк остается основной боевой машиной для 19 стран мира, хоть с момента создания конструкция Leopard 2 был не единожды улучшена.

Согласно информации из открытых источников, на момент 2015 года было создано около 3600 таких танков, но в использовании на момент 2017 года находилось только 2500 единиц. Основные операторы танков Leopard 2 это: Германия, Австрия, Польша, Венгрия, швейцария, Норвегия, Сингапур, Турция, Испания, Греция, Дания и Финляндия.

Технические характеристики танков Leopard 2

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Танк имеет классическую компоновку с мотором и коробкой передач в задней части, а боевого отделения - в передней. Экипаж боевой машины состоит из четырех человек включая механика-водителя, заряжающего, наводчика и командира. Непосредственно в корпусе находится исключительно механик-водитель, а командир танка, наводчик и заряжающий размещаются внутри башни.

Даже в базовых версиях башня имеет многослойную броню, стабилизацию пушки в двух плоскостях и прибор ночного видения. Основная пушка танка представлена 120-мм гладкоствольным орудием от оборонной компании Rheinmetall. Также на танке есть два пулемета калибра 7,62-мм (один спаренный с пушкой, второй - зенитный). На самой башне также есть пусковые установки для наведения дымовой завесы.

В танке также стоит продвинутая система управления огнем, которая требует от наводчика только поставить маркер на цель. Также можно стрелять по замаскированным целям благодаря наличию тепловизора в конструкции наведения танка. Благодаря системам стабилизации танк может вести огонь по движущейся цели во время движения, что значительно повышает жизнеспособность танка в бою.

Двигатель танка Leopard 2

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Для удобства ремонта вся силовая установка танка объединена в один блок, который можно с легкостью заменить даже в полевых условиях за 45 минут. От "салона" моторный отсек отделяет огнеупорная заслонка. Сам двигатель являет собой дизельный V-12 на 1500 л.с. Производитель силовой установки - немецкая фирма MTU. Коробка передач танка представлена 4-ступенчатым гидротрансформатором.

Модификации танков Leopard 2

Wikipedia

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Всего было пять модификаций танков Leopard (от А1 до А6). В большинстве модификаций танки получали незначительные улучшения. Самые серьезные изменения были произведены в пятой серии - серьезное улучшение брони и противоминной защиты и в шестой серии - улучшение орудия (повысилась дальность и точность стрельбы).

На базе танков Leopard 2 также было построено несколько инженерно-технических машин:

Panzerschnellbrucke 2 — мостоукладчик;

— мостоукладчик; Panzerschnellbrucke Leguan — мостоукладчик;

— мостоукладчик; Bergepanzer 3 Buffel — бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ);

— бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ); Bergepanzer 3A1 — обновленная модификация БРЭМ для использования в Афганистане;

— обновленная модификация БРЭМ для использования в Афганистане; Wisent 2 — БРЭМ, имеет модульную конструкцию, что позволяет переоборудовать ее из бронированной инженерной машины в бронированную ремонтно-эвакуационную и наоборот менее, чем за 5 часов;

— БРЭМ, имеет модульную конструкцию, что позволяет переоборудовать ее из бронированной инженерной машины в бронированную ремонтно-эвакуационную и наоборот менее, чем за 5 часов; Panzerhaubitze 2000 — САУ.

Напомним, что недавно мы рассказывали об уникальном беспилотнике из Словакии, который помогает ВСУ разминировать территории.