- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
В Киеве ограничили движение транспорта из-за непогоды - что известно
Серьезные снегопады в Киеве привели к тому, что чиновники решили временно закрыть столицу для грузовых автомобилей. Ограничение будет действовать сегодня с 07 до 10 утра.
Читайте также: Транспортный коллапс и массовые ДТП: как Киев встретил первый снег
Подобная мера направлена на минимизацию пробок в городе, а также беспрепятственную работу снегоуборочной техники. Водителям крупногабаритного транспорта сообщили, что о снятии ограничений их уведомят дополнительно.
С момента начала осадков в Киеве на улицах работают около 5000 работников коммунальных служб, а также 600 единиц техники. Коммунальщики напомнили, что при ухудшении погодных условий, не стоит оставлять автомобили на обочинах, это поможет снегоуборочной технике быстрее и эффективнее расчищать дороги от снега и льда.
Автомобили, которые будут мешать уборке улиц от снега будут эвакуированы.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Список из 7 вещей, которые нельзя оставлять в автомобиле в мороз
- Как выбрать автомобильную щетку для снега - советы
- Когда переобуваться в зимнюю резину в Украине - ответ