В Киеве ограничили движение транспорта из-за непогоды - что известно

Ежегодно, городские власти приостанавливают доступ для грузовых авто в столицу, чтобы снегоуборочной технике легче было работать.

Запрет направлен на то, чтобы разгрузить улицы города / КГГА

Серьезные снегопады в Киеве привели к тому, что чиновники решили временно закрыть столицу для грузовых автомобилей. Ограничение будет действовать сегодня с 07 до 10 утра.

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Подобная мера направлена на минимизацию пробок в городе, а также беспрепятственную работу снегоуборочной техники. Водителям крупногабаритного транспорта сообщили, что о снятии ограничений их уведомят дополнительно.

С момента начала осадков в Киеве на улицах работают около 5000 работников коммунальных служб, а также 600 единиц техники. Коммунальщики напомнили, что при ухудшении погодных условий, не стоит оставлять автомобили на обочинах, это поможет снегоуборочной технике быстрее и эффективнее расчищать дороги от снега и льда.

Автомобили, которые будут мешать уборке улиц от снега будут эвакуированы.

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