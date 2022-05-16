Чиновник в Одесской области украл более 62 тонн топлива

Убытки государству от этой аферы составили 1,4 млн гривен.

Из 180 тонн дизеля, чуть более 62 чиновник решил присвоить себе / EPA/UPG

Помимо того, что сейчас в Украину не могут завезти достаточное количество топлива, некоторые чиновники пытаются наживаться на ситуации, которая сложилась вокруг дефицита. Так, один из чиновников Одесской железной дороги украл более 62 тонн топлива.

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Преступнику уже сообщили о подозрении, на данный момент продолжаются следственные действия. Общая сумма убытков от потери 62 тонн топлива оценивается примерно в 1,4 млн грн, сообщает Национальная полиция Украины.

Согласно информации полицейских, в ходе проверки, эксперты обнаружили недостачу нефтепродуктов на базе топлива у производственного подразделения региональной филии "Одесская железная дорога".

"Во время санкционированного обыска, полицейские изъяли $70 тис., 500 тис. грн, а также документацию и черную бухгалтерию", - сообщили в Нацполиции.

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