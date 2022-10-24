Маму с ребенком вырезали из машины - жуткое ДТП в центре Киева

Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

Как показывает практика, несерьезных нарушений ПДД не существует. Это в очередной раз доказала крупная авария в самом центре столицы. Все случилось на этих выходных, а именно в воскресенье, 23 октября около 18:30 вечера неподалеку от станции метро "Печерская".

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Известно, что в результате столкновения автомобилей Ford и Mercedes на большой скорости, получили серьезные травмы мама с ребенком. Точной информации о том, кто виноват в ДТП пока нет, но судя по характеру повреждений на автомобилях, именно водитель Mercedes въехал в боковую часть автомобиля Ford.

Удар был такой силы, что ради извлечения мамы с ребенком из автомобиля Ford пришлось вызывать спасателей. Пострадавших в критическом состоянии забрали в больницу, медики продолжают бороться за их жизни. Выяснением всех обстоятельств происшествия сейчас занимаются в полиции.

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одной серьезной аварии, которая, к сожалению, получила смертельный исход.