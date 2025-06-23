Повышает ли мощность спортивный воздушный фильтр: ответ экспертов

Многие украинские автолюбители покупают спортивные воздушные фильтры в надежде увеличить мощность, но тесты команды Mighty Car Mods показали, что их влияние на двигатель минимально.

Многие украинские автолюбители вкладывают немалые средства в покупку спортивных воздушных фильтров, рассчитывая существенно повысить мощность своих машин. Однако недавние исследования команды Mighty Car Mods, известных автомобильных энтузиастов, показали, что эффект от таких фильтров зачастую оказывается гораздо скромнее, чем ожидается.

Об этом сообщает SlashGear.

В ходе экспериментов на динамометрическом стенде Subaru Liberty RS сначала проверяли с обычным заводским фильтром, а затем — с модифицированным спортивным. Результаты оказались практически идентичными — никакого значительного прироста мощности не наблюдалось. Аналогичная проверка Honda Civic Si продемонстрировала лишь небольшой прирост около 2 лошадиных сил, что для повседневной эксплуатации автомобиля не имеет заметного влияния. Более того, самый дорогой из протестированных фильтров показал даже худшие результаты, что заставляет задуматься о реальной пользе подобных аксессуаров.

Интересным исключением стал Subaru Crosstrek 2016 года выпуска. Здесь спортивный воздушный фильтр добавил около 3% к общей мощности — примерно 4,5 лошадиных силы. Несмотря на это, специалисты отмечают, что на дороге такие изменения будут едва различимы для водителя.

Автомобильные эксперты подчёркивают: стандартный фильтр не является узким местом для двигателя и в обычных условиях не ограничивает его работу. Чтобы действительно повысить мощность и получить ощутимый эффект, одного спортивного фильтра недостаточно. Необходим комплексный подход — замена всей системы впуска воздуха, установка чип-тюнинга и другие доработки, способные раскрыть потенциал двигателя.

Кроме того, стоит помнить, что использование некачественных фильтров или неправильный монтаж могут привести к попаданию грязи и пыли в двигатель, что существенно сокращает срок его службы и увеличивает риск поломок. Поэтому перед покупкой спортивного фильтра важно тщательно изучить отзывы и рекомендации, а лучше всего проконсультироваться с профессионалами.

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