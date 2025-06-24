Почему нельзя заливать топливо в пластиковые бутылки: ответ эксперта

Не ищите лёгких путей, когда речь идёт о топливе. Перевозите его исключительно в предназначенной для этого таре, даже если речь о нескольких литрах.

В Украине водители нередко пытаются сэкономить время или деньги, используя подручные средства для перевозки топлива. Такой подход часто граничит с опасностью, особенно когда речь идет о пластиковых бутылках. Хотя многие считают, что налить бензин в тару из-под минеральной воды — это мелочь, специалисты категорически против таких действий. Почему? Потому что последствия могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом сообщает bigmir.net.

Пластик — не для топлива

Бутылки от напитков не выдерживают ни высоких температур, ни давления. Они созданы для кратковременного хранения безопасных жидкостей, а не для перевозки легковоспламеняющихся веществ. В салоне автомобиля такая бутылка может повести себя непредсказуемо: на жаре — вздуться, на морозе — треснуть. Всё это чревато утечкой топлива, задымлением или даже пожаром.

АЗС действуют не просто так

Большинство автозаправочных станций в Украине имеют инструкции, запрещающие налив топлива в неподходящую тару. Это не формальность — это вопрос безопасности для всех: как для сотрудников, так и для клиентов. Топливо отпускается только в сертифицированные ёмкости — металлические или специальные пластиковые, имеющие маркировку для хранения горючих веществ.

Штраф — не выдумка

Если полицейские во время проверки обнаружат у вас в машине пластиковую бутылку с топливом, придётся заплатить штраф в размере 510 гривен. Это предусмотрено украинским законодательством и считается нарушением правил безопасной перевозки опасных веществ.

Лучше перестраховаться, чем потом жалеть

Купить сертифицированную канистру — это не трата, а инвестиция в вашу безопасность. В случае аварии или возгорания потери могут быть несоизмеримо больше — как материальные, так и физические. Эксперты напоминают: пластиковые бутылки не предназначены для бензина, и их использование — серьёзный риск.

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