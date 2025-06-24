Действительно ли машина заводится быстрее при «прикуривании» на повышенных оборотах

Проблемы с запуском через «прикуривание» возникают, когда аккумулятор изношен и требует замены.

Одним из самых популярных способов завести автомобиль с разряженным аккумулятором является так называемое «прикуривание» — когда с помощью специальных проводов питание батареи, вышедшей из строя, подключается к аккумулятору другого автомобиля. Многие уверены, что для более быстрой зарядки донор должен работать на повышенных оборотах двигателя. Американские специалисты из издания Popular Mechanics провели исследование, чтобы развеять этот миф.

Об этом сообщает SlashGear.

В ходе эксперимента было установлено, что увеличение оборотов двигателя до высоких значений лишь незначительно повышает напряжение в электрической сети — всего на несколько сотых вольта. Такой минимальный прирост настолько мал, что водитель вряд ли почувствует разницу. К тому же работа мотора на повышенных оборотах приводит к увеличению расхода топлива.

Специалисты подчёркивают: проблемы с запуском авто через «прикуривание» обычно возникают тогда, когда аккумулятор уже отработал свой ресурс и больше не пригоден к использованию. В такой ситуации лучшим решением будет замена батареи на новую.

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