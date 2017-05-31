Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На чем ездят звезды: Светлана Лобода

Комментариев: 1
Звезда предпочитает люксовые марки авто.
На чем ездят звезды: Светлана Лобода
На чем ездят звезды: Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial/

Известная исполнительница Светлана Лобода предпочитает немецкие люксовые автомобили. Самой любимой маркой звезды на протяжении многих лет является Mercedes.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода
На чем ездят звезды: Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial/

Читай также: На чем ездят звезды: Onuka

Самым первым авто Светланы Лободы был Mercedes S550 черного цвета. Позднее стало известно,  что на Лободу Светлану Сергеевну еще в 2014 году был зарегистрирован люксовый седан Mercedes S550 бордового цвета 2007 года выпуска. Стоимость авто оценивалась  в 185 тыс долл.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода
На чем ездят звезды: Светлана Лобода
Аркадий Манн, Вести

Под капотом автомобиля Лободы – 5,5-литровый бензиновый мотор V8. Сегодня в Украине подобное авто можно купить за 20-25 тысяч долларов.

В 2018 году на День Рождения тайный поклонник, но скорее всего Тиль Линдеман, подарил Светлане роскошный автомобиль ее любимой марки Mercedes-Benz S-класса. Стоимость автомобиля стартует от 200 тыс долларов. Певица поделилась радостью от подарка с подписчиками в Instagram.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода
На чем ездят звезды: Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial/

Читай также: Неприлично роскошный лимузин продают в сети за 2,32 млн долларов

Для съемок клипов звезда также выбирает люксовые марки авто. Так, курьезной ситуацией был отмечен молочный Rolls-Royce, который звезда разбила на съемках клипа “Случайная“.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода
На чем ездят звезды: Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial/

В аккаунте звезды мелькает и реклама салоном автомобилей или любимой марки. Впрочем, красивой девушке позволительное многое.

Смотри также - Loboda разбила эксклюзивный автомобиль Rolls-Royce:

Loboda разбила Rolls-Royce
0:00 / 00:17

Напомним, ранее активисты сорвали концерт Лободы в Одессе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: на чем ездят звезды, Светлана Лобода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: cardiagram.com.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  31.05.2017, 11:40
Оценка:  0
гость
что вы эту лабуду мусолите! как ни Одесса так дыныры, теперь тачка.... что она такой перец талантливый, что все журналюги кипятком с..кают? стандартная певица ртом. еще и далеко не красавица. она слова доброго не стоит, не то что каждый день о ней спевать....
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь