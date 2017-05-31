Звезда предпочитает люксовые марки авто.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода instagram/lobodaofficial/

Известная исполнительница Светлана Лобода предпочитает немецкие люксовые автомобили. Самой любимой маркой звезды на протяжении многих лет является Mercedes.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода instagram/lobodaofficial/

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Самым первым авто Светланы Лободы был Mercedes S550 черного цвета. Позднее стало известно, что на Лободу Светлану Сергеевну еще в 2014 году был зарегистрирован люксовый седан Mercedes S550 бордового цвета 2007 года выпуска. Стоимость авто оценивалась в 185 тыс долл.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода Аркадий Манн, Вести

Под капотом автомобиля Лободы – 5,5-литровый бензиновый мотор V8. Сегодня в Украине подобное авто можно купить за 20-25 тысяч долларов.

В 2018 году на День Рождения тайный поклонник, но скорее всего Тиль Линдеман, подарил Светлане роскошный автомобиль ее любимой марки Mercedes-Benz S-класса. Стоимость автомобиля стартует от 200 тыс долларов. Певица поделилась радостью от подарка с подписчиками в Instagram.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода instagram/lobodaofficial/

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Для съемок клипов звезда также выбирает люксовые марки авто. Так, курьезной ситуацией был отмечен молочный Rolls-Royce, который звезда разбила на съемках клипа “Случайная“.

На чем ездят звезды: Светлана Лобода instagram/lobodaofficial/

В аккаунте звезды мелькает и реклама салоном автомобилей или любимой марки. Впрочем, красивой девушке позволительное многое.

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Напомним, ранее активисты сорвали концерт Лободы в Одессе.

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