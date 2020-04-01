Автомобиль 1975 года выпуска был полностью отреставрирован в Mercedes-Benz Classic в сотрудничестве с отделом разработки Daimler AG.

Неприлично роскошный лимузин продают в сети за 2,32 млн долларов

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Неприлично роскошный лимузин продают в сети за 2,32 млн долларов

В сети выставлен на продажу ультра-люксовый лимузин, сообщает Авто24 со ссылкой на carscoops.

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600 Pullman является представителем линии роскошных автомобилей W100, которые выпускались Mercedes-Benz с 1963 по 1981 годы. Всего было собрано 2 677 таких моделей.

Среди клиентов этих автомобилей были представители правящего класса, бизнес-магнаты и всевозможные звезды. Исторически эти автомобили стали предтечей современных Maybach.

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С 2007 по 2014 год Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года прошел комплексную реконструкцию в Mercedes-Benz Classic в сотрудничестве с отделом разработки Daimler AG. В качестве источника запчастей был использован Maybach.

Всего было потрачено 3 млн 230 тыс долларов. При этом оригинальные компоненты W100 были сохранены, включая коробку передач и двигатель.

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Теперь у лимузина стеклянная панорамная крыша с регулируемой яркостью и длинный список других атрибутов роскоши, включая кристаллы Swarovski в потолочных рамах. Пробег автомобиля составляет 1112 км. Сейчас его можно купить за 2 млн 320 тыс долларов.

Ранее сообщалось, что за день до сноса гаража обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом 41 км.