Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шварценеггер продал свой Bugatti за $2,5 миллиона

Комментариев: 0
Машину купили с целью перепродажи.
Шварценеггер продал Бугатти
Шварценеггер продал Бугатти
tmz.com

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой суперкар Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов.

Смотри также: Шварценеггер отполировал машину Сталлоне

Машину купил дилер по продаже люксовых авто Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 км, он приобрел для перепродажи.

Автомобиль в модификации Grand Sport Vitesse достался Шварценеггеру в 2014 году. Он оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями. Агрегат выдает 1200 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.

Читай также: Шварценеггер купил самый мощный кабриолет Bentley

На разгон до 100 км/ч Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse тратит 2,6 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 410 километров в час.

Помимо Бугатти, у Шварценеггера много других машин. К примеру, австрийская фирма Kreisel построила для Арнольда первый в мире электрический Hummer H1.

Поделись:
Теги: Шварценеггер, Bugatti, суперкар, знаменитости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: motor.ru

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь