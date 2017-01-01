Шварценеггер продал свой Bugatti за $2,5 миллиона

Машину купили с целью перепродажи.

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой суперкар Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов.

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Машину купил дилер по продаже люксовых авто Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 км, он приобрел для перепродажи.

Автомобиль в модификации Grand Sport Vitesse достался Шварценеггеру в 2014 году. Он оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями. Агрегат выдает 1200 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.

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На разгон до 100 км/ч Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse тратит 2,6 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 410 километров в час.

Помимо Бугатти, у Шварценеггера много других машин. К примеру, австрийская фирма Kreisel построила для Арнольда первый в мире электрический Hummer H1.