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Toyota Land Cruiser превратили в хотрод

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Владелец хотел объединить в одном проекте японский стиль, немецкую "начинку" и безумие американских хотородов.
Авто оснащено 5-литровым M70 V12 от BMW 7
Авто оснащено 5-литровым M70 V12 от BMW 7
madgoatcustoms.com

В штате Пенсильвания, США, построили необычный хотрод из внедорожника Toyota Land Cruiser, который получил название “Land Kreuzer”.

Об этом сообщает издание Каракум.

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За основу был взят кузов от Toyota FJ40 1968 года, которому понизили крышу на 12 сантиметров и убрали еще 16 сантиметров у самого кузова. В итоге общая высота уменьшилась на 28 сантиметров. Колесную базу увеличили до 2460 мм, сдвинув задние колеса назад на 18 сантиметров.

Раму изготовили с нуля из труб прямоугольного сечения. Полностью независимая подвеска сделана с использованием деталей от Chevrolet Corvette C6. Тормозные механизмы также взяли от Corvette 2004 года, а главный тормозной цилиндр и рулевую рейку – от Ford Mustang.

Ранее сообщалось о том, что в Украине полиция устроила охоту на евробляхи.

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Теги: Toyota Land Cruiser, ходрод
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Gagarinn    19.07.2018, 13:34
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