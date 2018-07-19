Toyota Land Cruiser превратили в хотрод

Владелец хотел объединить в одном проекте японский стиль, немецкую "начинку" и безумие американских хотородов.

В штате Пенсильвания, США, построили необычный хотрод из внедорожника Toyota Land Cruiser, который получил название “Land Kreuzer”.

Об этом сообщает издание Каракум.

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За основу был взят кузов от Toyota FJ40 1968 года, которому понизили крышу на 12 сантиметров и убрали еще 16 сантиметров у самого кузова. В итоге общая высота уменьшилась на 28 сантиметров. Колесную базу увеличили до 2460 мм, сдвинув задние колеса назад на 18 сантиметров.

Раму изготовили с нуля из труб прямоугольного сечения. Полностью независимая подвеска сделана с использованием деталей от Chevrolet Corvette C6. Тормозные механизмы также взяли от Corvette 2004 года, а главный тормозной цилиндр и рулевую рейку – от Ford Mustang.

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