Растаможка по-новому: что на этот раз предложили нардепы
Законопроекты №8487 и 8488 устраивают не всех. Нардеп Александр Дроздик внес предложение изменить формулу расчета ставки по растаможке.
Об этом сообщает Автоцентр.
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По сути, нардеп предлагает оставить существующую схему, но при этом заменить коэффициент возраста ТС на коэффициент уровня выбросов, хотя и с привязкой к тому же возрасту машины.
В частности, предлагается следующая формула: Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (выброс) = итого к оплате. Базовая ставка предлагается такая же, как и в законе Южаниной: 50 евро для бензиновых авто, и 75 евро – для дизельных.
К (двигатель) – коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;
К (выброс) – коэффициент, определяемый в зависимости от соответствия транспортного средства европейским экостандартам:
для автомобилей 1988-1991 годов выпуска – 10;
1992-1994 годов выпуска – 7,5;
1995-1998 годов выпуска – 5,0;
1999-2004 годов выпуска – 2,5;
2005-2008 годов выпуска – 2,0;
2009-2014 годов выпуска – 1,5;
с 2015 года выпуска – 1.
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Таким образом, также Audi A6 2002 года выпуска с 2,5-литровым дизельным мотором обойдется в растаможке в 468,75 евро (75 х 2,5 х 2,5 4), а Volkswagen Golf V 2005 года с бензиновым 1,6-литровым двигателем – в 160 евро (50 х 1,6 х 2).
Ранее сообщалось о том, что украинцы активно сдают евробляхи.
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