Растаможка по-новому: что на этот раз предложили нардепы

Коэффициент возраста авто предлагают заменить на уровень выбросов вредных веществ.

Законопроекты №8487 и 8488 устраивают не всех. Нардеп Александр Дроздик внес предложение изменить формулу расчета ставки по растаможке.

Об этом сообщает Автоцентр.

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По сути, нардеп предлагает оставить существующую схему, но при этом заменить коэффициент возраста ТС на коэффициент уровня выбросов, хотя и с привязкой к тому же возрасту машины.

В частности, предлагается следующая формула: Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (выброс) = итого к оплате. Базовая ставка предлагается такая же, как и в законе Южаниной: 50 евро для бензиновых авто, и 75 евро – для дизельных.

К (двигатель) – коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;

К (выброс) – коэффициент, определяемый в зависимости от соответствия транспортного средства европейским экостандартам:

для автомобилей 1988-1991 годов выпуска – 10;

1992-1994 годов выпуска – 7,5;

1995-1998 годов выпуска – 5,0;

1999-2004 годов выпуска – 2,5;

2005-2008 годов выпуска – 2,0;

2009-2014 годов выпуска – 1,5;

с 2015 года выпуска – 1.

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Таким образом, также Audi A6 2002 года выпуска с 2,5-литровым дизельным мотором обойдется в растаможке в 468,75 евро (75 х 2,5 х 2,5 4), а Volkswagen Golf V 2005 года с бензиновым 1,6-литровым двигателем – в 160 евро (50 х 1,6 х 2).

Ранее сообщалось о том, что украинцы активно сдают евробляхи.