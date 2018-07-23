"Евробляхи" часто используют уголовники для совершения преступлений - Шкиряк

Чиновник считает, что проблему с авто на еврономерах необходимо решить в максимально короткие сроки.

Вопрос “евроблях“ нужно решить как можно скорее. Очень часто эти автомобили используют для совершения тяжких уголовных преступлений. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает Автоконсалтинг.

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“Мы каждый раз кричим, что вопрос “евроблях“ нужно немедленно решать, это было еще два года назад и переводить его в правовое русло. С одной стороны можно понять людей, учитывая те или другие обстоятельства, возможность купить за границей автомобиль за небольшие деньги и потом пользоваться этим автомобилем. Многие говорят, что это едва ли не единственный способ заработка и содержания семьи. С другой стороны сотни тысяч этих автомобилей находятся за пределами правового поля: налоги не уплачены, найти довольно сложно. Хуже всего, что именно автомобили на “евробляхах“ достаточно часто используются для осуществления тяжелых уголовных преступлений, поскольку до определенного периода времени их невозможно было отследить. Преступник ввозил, транзитом вывозил, осуществляли преступление, в том числе убийства, авто бросали и до свидания“, - говорит Шкиряк.

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“Конкретного водителя мы можем задержать или привлечь к ответственности, когда речь шла об автомобиле, они осуществляли ДТП, видели, что “игра не стоить свеч“, просто бросали и ищи ветра в поле. Я уже молчу о том, что огромное количество этих автомобилей завозится через черные контрабандные схемы… Я не против того, чтобы люди требовали изменений в законодательстве, я против шантажа и диктата. Не могут люди, которые находятся за пределами правового поля, диктовать государству условия. Те водители, которые ездят на нормальных машинах также возмущаются, что они купили и оплатили, а тут такая история. Хуже всего, что этот процесс используется для определенной политизации ситуации в Украине. Я рад, что закон был принят решение в первом чтении. Я надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, этот позор не может продолжаться“, - резюмировал советник министра.

Ранее сообщалось о том, что привезти авто на литовских номерах стало сложнее.