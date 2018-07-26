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В Киеве образовались пробки из-за обвала Куреневского моста

Комментариев: 2
В Сети опубликовали фотографии с высоты огромных пробок.
По графику "пытается" ходить общественный транспорт
По графику "пытается" ходить общественный транспорт
kiev.informator.ua

В четверг, 26 июля, Киев восстанавливается после вчерашнего ливня. Из-за сильного дождя и ветра в столице падали деревья, а также обвалился Куреневский мост.

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Сейчас коммунальные службы города проводят ремонтные работы по восстановлению его конструкции. В связи с этим на улицах образовались пробки. Сотни автомобилистов не могут оперативно проехать по улицам Телиги и Кирилловской. Небольшие тянучки зафиксированы на улицах Академика Грекова и Олега Ольжича.

Ранее сообщалось о том, что Сеть взорвали фотожабы о потопе в Киеве.

 

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Теги: куреневский мост, киев, пробки
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.07.2018, 16:47
Оценка:  0
гость
так вроде в Крым должен был мост упасть, или не?
Woodbrother    26.07.2018, 17:05
Оценка:  0
Woodbrother
Всему свое время.
Агент_Смитт    26.07.2018, 16:02
Оценка:  +1
Агент_Смитт
В Сети опубликовали фотографии с высоты огромных пробок.

Что то тут не так. Толи я п$#@тый, толи лыжи не едут.
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