В Киеве образовались пробки из-за обвала Куреневского моста

В Сети опубликовали фотографии с высоты огромных пробок.

В четверг, 26 июля, Киев восстанавливается после вчерашнего ливня. Из-за сильного дождя и ветра в столице падали деревья, а также обвалился Куреневский мост.

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Сейчас коммунальные службы города проводят ремонтные работы по восстановлению его конструкции. В связи с этим на улицах образовались пробки. Сотни автомобилистов не могут оперативно проехать по улицам Телиги и Кирилловской. Небольшие тянучки зафиксированы на улицах Академика Грекова и Олега Ольжича.

Ранее сообщалось о том, что Сеть взорвали фотожабы о потопе в Киеве.