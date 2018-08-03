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В США продадут уникальный Ferrari F50, который был первым

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В 1995 году это авто выставлялось как экспонат на женевском и токийском автосалонах.
В США продадут уникальный Ferrari F50, который был первым
© autosportdesigns.com
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В США продадут уникальный Ferrari F50, который был первым
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В США дилер Autosport Designs выставил на продажу первый Ferrari F50. Этот автомобиль ранее использовался как тестовый прототип.

Об этом сообщает Мотор.

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Пробег уникального F50 составляет 2253 километра. Стоимость авто неизвестна. В 1997 году Ferrari F50 #99999 восстановили и впервые продали частному лицу. Позднее автомобиль сменил трех владельцев.

Новому собственнику суперкара выдадут документы, подтверждающие оригинальность авто и его историю. Перед продажей Ferrari F50 прошел техобслуживание.

Еще один тестовый автомобиль - Ferrari 250 GTO - выставят на торги аукционного дома Sotheby’s в конце августа. Спорткар с номером шасси “3413 GT“ - третий по счету 250 GTO, выпущенный итальянским производителем. Цена - 60 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что в США Cadillac как у Клинтона продадут за “копейки“.

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Теги: Ferrari F50, сша, продажа, Ferrari 250 GTO
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