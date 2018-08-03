В США продадут уникальный Ferrari F50, который был первым
В США дилер Autosport Designs выставил на продажу первый Ferrari F50. Этот автомобиль ранее использовался как тестовый прототип.
Об этом сообщает Мотор.
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Пробег уникального F50 составляет 2253 километра. Стоимость авто неизвестна. В 1997 году Ferrari F50 #99999 восстановили и впервые продали частному лицу. Позднее автомобиль сменил трех владельцев.
Новому собственнику суперкара выдадут документы, подтверждающие оригинальность авто и его историю. Перед продажей Ferrari F50 прошел техобслуживание.
Еще один тестовый автомобиль - Ferrari 250 GTO - выставят на торги аукционного дома Sotheby’s в конце августа. Спорткар с номером шасси “3413 GT“ - третий по счету 250 GTO, выпущенный итальянским производителем. Цена - 60 миллионов долларов.
Ранее сообщалось о том, что в США Cadillac как у Клинтона продадут за “копейки“.
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