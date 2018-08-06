В РФ сфотографировали последнюю выпущенную на заводе Приору

Автомобиль сфотографировали прямо на конвейере.

На заводе в Тольятти сфотографировали последнюю выпущенную Lada Priora. Этот автомобиль выпускался с 2007 года.

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Фотографию опубликовал в Instagram пользователь Priora Family.

Вместе с производством Приоры прекращен выпуск Kalina и Granta. На замену устаревшим моделям придут обновленные автомобили.

Ранее сообщалось о том, что в Украине заметили Ладу Приору на литовских номерах.