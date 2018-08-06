Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В РФ сфотографировали последнюю выпущенную на заводе Приору

Комментариев: 1
Автомобиль сфотографировали прямо на конвейере.
Это последний выпущенный автомобиль
Это последний выпущенный автомобиль
Priora Family

На заводе в Тольятти сфотографировали последнюю выпущенную Lada Priora. Этот автомобиль выпускался с 2007 года.

Читай также: И такое бывает: привязанная к Ладе Лада врезалась в Ладу

Фотографию опубликовал в Instagram пользователь Priora Family.

Вместе с производством Приоры прекращен выпуск Kalina и Granta. На замену устаревшим моделям придут обновленные автомобили.

Ранее сообщалось о том, что в Украине заметили Ладу Приору на литовских номерах.

Поделись:
Теги: Lada Priora, россия, производство остановлено
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Древний_Язычник    06.08.2018, 17:59
Оценка:  0
Древний_Язычник
Прощание с тазами Виват новым тазам!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь