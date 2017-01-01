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Как законно сэкономить на автостраховке - СМИ

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Главное поставить авто на учет в "правильном" сервисном центре.
Разница в стоимости полиса – в 2-4 раза
Разница в стоимости полиса – в 2-4 раза
depositphotos.com

Стоимость “автогражданки“ (ОСГПО, ОСАГО) зависит от многих факторов, однако больше всего – от места регистрации транспортного средства. Причем неважно, какие номера будут на автомобиле и где проживает владелец – важно пройти процедуру регистрации в Сервисном центре МВД, который находится в сельской местности.

Об этом сообщает auto.24tv.ua.

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Для жителей Киева, городов-спутников и городов-миллионеров стоимость страховки ОСАГО (автогражданки) оказывается достаточно дорогой. Например, для автомобиля с двигателем до 1,6 литра ее стоимость в надежной страховой компании составляет около 1200 грн, а для 3-литрового авто – 2140 грн. Если же застраховать аналогичную машину в населенном пункте, в котором проживает менее 100 тысяч человек – тариф будет 370 и 670 гривен соответственно. 

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Интересно, что для того, чтобы страховать автомобиль по “сельскому“ тарифу, жителю города переезжать никуда не надо! Это связано с особенностью украинского законодательства. Дело в том, что страховые компании при определении тарифа на “автогражданку“ смотрят не на место “прописки“ владельца, а на совсем другую информацию.

При этом размер возмещения в случае ДТП, франшиза и другие факторы остаются неизменными. Таким образом, чтобы экономить на страховке “автогражданки“ ежегодно тысячу и более гривен, нужно регистрировать автомобиль в региональных сервисных центрах.

Ранее сообщалось о том, что украинцы будут платить транспортный налог по-новому.

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Теги: страховка, украина, как сэкономитьна автостраховке
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