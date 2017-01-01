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Стало известно, какие авто в Украине угоняют чаще всего - инфографика

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Дешевые авто воруют из-за дефицита запчастей, дорогие - по заказу.
Самыми угоняемыми оказались ВАЗы
Самыми угоняемыми оказались ВАЗы
depositphotos.com

Полиция назвала самые часто угоняемые марки автомобилей в Украине. Как оказалось, твердое лидерство - у советских ВАЗов (см. инфографику), которое, кстати, они сохраняют в этом списке на протяжении нескольких последних лет.

Об этом сообщает Сегодня.

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Второе место по популярности среди угонщиков занимают автомобили Toyota (267 авто), а третье – ZAZ/Daewoo (213 шт.).

В пятерке самых “востребованных“ среди преступников автомобилей также значатся Mercedes-Benz (160 шт) и BMW (105). В Нацполиции сообщают, что элитные авто премиум-класса как правило угоняют под заказ.

Любимчики угонщиков
Любимчики угонщиков
segodnya.ua

Ранее сообщалось о том, что в Сети распространяют фото "спецпропуска" Авакова.

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Теги: угон авто, украина, самые угоняемые авто в украине
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