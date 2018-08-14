Каким топливом заправляют авто украинские автомобилисты

В Украине подорожал бензин, а качество газа ухудшилось.

В июле 2018 года (по сравнению с июлем 2017-го), продажи автомобилей с ГБО упали больше, чем на 12%. А продажи авто на дизельном топливе – почти на 2,5%. С газом все более или менее ясно: он подорожал, а качество ухудшилось. А вот по дизельным автомобилям вопрос. Их количество в последнее время стабильно и неуклонно росло в Украине, и даже превысило долю дизелей в европейских странах.

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Кроме того, в этом году на украинский рынок импортировали большие партии “дизельгейтных“ Volkswagen и Audi. А суммарные объемы продаж дизельных автомобилей по стране сократились. Точно также, как это сейчас происходит в Европе. Но там причина ясна. А у нас? Неужели забота об экологии? Или рост цен на дизельное топливо, который (с учетом того, что дизельные автомобили дороже) делает эксплуатацию дизеля не такой рентабельной, как еще пару лет назад?

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Нет – все намного проще: закончились “дизельгейтные“ автомобили. Причем, если говорить о Volkswagen Golf, - закончились со скандалом, который пока так и не пришел к логическому разрешению. И за который никого пока не наказали.



Если обобщить весь рынок новых авто, то на сегодняшний день автомобилей с бензиновыми моторами в Украине продается чуть больше 50%, дизелей – 40%, с ГБО – почти 6%, гибридов – чуть больше 2%, электрокаров – около 0,5%.

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