В Киеве появился особенный 4-местный суперкар Ferrari за 10 млн гривен

Ferrari GTC4 Lusso - единственная модель с полным приводом у итальянской марки.

На киевских дорогах попал в объективы фотокамер шикарный суперкар Ferrari GTC4 Lusso. Об этом сообщает Autogespot.

Читай также: В Германии засняли Роллс-Ройс на украинских номерах за 12 млн гривен

Машина по настоящему особенная - ведь эта модель единственная с полным приводом у итальянской марки. Цена авто совсем не маленькая - около 10 млн гривен.

Читай также: В Украине засняли шикарное "авто Бонда" за 7,7 млн гривен

Еще одна отличительная черта в том, что авто 4-местное, что не типично для суперкаров. В связи с этим Ferrari GTC4 Lusso считается одним из самых быстрых 4-местных авто в мире, так еще и оснащен объемным багажником.

Мотор - V12 на 6,3 литра, мощностью в 690 лошадей. Разгон до 100 - 3,4 секунды, максималка - 335 км в час.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился роскошный родстер BMW за 5 млн гривен.