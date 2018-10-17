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В Киеве появился особенный 4-местный суперкар Ferrari за 10 млн гривен

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Ferrari GTC4 Lusso - единственная модель с полным приводом у итальянской марки.
В Киеве появился особенный 4-местный суперкар Ferrari за 10 млн гривен
© autogespot.com
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В Киеве появился особенный 4-местный суперкар Ferrari за 10 млн гривен
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На киевских дорогах попал в объективы фотокамер шикарный суперкар Ferrari GTC4 Lusso. Об этом сообщает Autogespot.

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Машина по настоящему особенная - ведь эта модель единственная с полным приводом у итальянской марки. Цена авто совсем не маленькая - около 10 млн гривен.

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Еще одна отличительная черта в том, что авто 4-местное, что не типично для суперкаров. В связи с этим Ferrari GTC4 Lusso считается одним из самых быстрых 4-местных авто в мире, так еще и оснащен объемным багажником.

Мотор - V12 на 6,3 литра, мощностью в 690 лошадей. Разгон до 100 - 3,4 секунды, максималка - 335 км в час.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился роскошный родстер BMW за 5 млн гривен.

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Теги: интересные авто, Ferrari GTC4 Lusso, Киев
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Новосёл  (аноним)  17.10.2018, 17:07
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