В Германии засняли Роллс-Ройс на украинских номерах за 12 млн гривен

У авто украинские номера Ивано-Франковской области.

В Дрездене засняли роскошный Rolls-Royce Ghost на украинских номерах Ивано-Франковской области. Фотографиями опубликовали на канале инстаграм vehicles.exclusive.

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Такой автомобиль стоит около 12 млн гривен. Сообщается, что принадлежит авто бизнесмену из Западной Украины.

У Ghost твин-турбодвигатель V12 на 6,6 литра на 570 лошадей. До ста разгоняется за 4,9 секунды, максималка - 250 км в час.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли шикарное “авто Бонда“ за 7,7 млн гривен.