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В Германии засняли Роллс-Ройс на украинских номерах за 12 млн гривен

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У авто украинские номера Ивано-Франковской области.
Rolls-Royce Ghost засняли в немецком городе Дрезден
Rolls-Royce Ghost засняли в немецком городе Дрезден
instagram.com/vehicles.exclusive

В Дрездене засняли роскошный Rolls-Royce Ghost на украинских номерах Ивано-Франковской области. Фотографиями опубликовали на канале инстаграм vehicles.exclusive.

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Такой автомобиль стоит около 12 млн гривен. Сообщается, что принадлежит авто бизнесмену из Западной Украины. 

У Ghost твин-турбодвигатель V12 на 6,6 литра на 570 лошадей. До ста разгоняется за 4,9 секунды, максималка - 250 км в час.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли шикарное “авто Бонда“ за 7,7 млн гривен.

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Теги: интересные авто, Германия, Rolls-Royce Ghost
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