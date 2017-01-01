Чтобы потом не жалеть: ТОП-5 советов, как сэкономить при покупке авто

Практические рекомендации по выгодному приобретению автомобиля.

Как купить авто и потом не жалеть о том, что можно было сэкономить рассказала Политека.

1. Не бойтесь акций

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Не стоит боятся покупок по акции - это общепринятая практика стимулирования продаж и, как правило, вы не рискуете приобрести менее качественное авто за более дешевую цену. Поэтому стоит дождаться более выгодное предложение от дилера, тем более, что различные спецпредложения поступают достаточно часто.

2. Торгуйтесь

Не все знают, что у дилеров есть определенный интервал, в рамках которого реальному покупателю могут снизит цену.

3. Дождитесь конца квартала

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У дилеров есть план продаж и к концу квартала они наиболее уступчивые.

4. Поищите наиболее выгодную цену

В разных дилерских центрах цена может достаточно существенно отличаться. Не ленитесь и поищите информацию.

5. Постарайтесь оплатить сразу всю сумму наличными

При оплате всей суммы наличными может предоставляться скидка - уточните этот момент у консультанта.

Ранее сообщалось, что сколько придется копить на авто обычному украинцу - СМИ.