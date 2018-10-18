Спрей от кашля со спиртом: Суд оригинально "отмазал" пьяного водителя

Во Львове очень неоднозначно оправдали водителя.

Во Львове очень неоднозначно оправдали водителя, показатели теста на алкогольное опьянение которого показали 1,6 промилле, при допустимых в Украине 0,2. Об этом сообщает ZIK.

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Судья оправдала нарушителя, объяснив показания драгера тем, что водитель воспользовался спреем для горла на спиртовой основе:

“Мужчина лечил заболевание горла, поэтому употреблял лекарственные средства в виде спрея. Приведено подтверждение докторским рецептом от 07.09.2018, по которому подозреваемому установлен диагноз фарингит и назначен список лекарств, в том числе “Хлорофоллипт“, - говорится в решении суда.

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Несмотря на это, на записи с нагрудной камеры патрульных полицейских, которые запечатлели момент остановки и “общения“ с подозреваемым, водитель ни разу не обмолвился ни о болезни, ни о лекарстве.

Интересно, что судья София Черная, принявшая скандальное решение, недавно закрыла другое резонансное дело - о пьяном вождении священником. В тот раз она сослалась на неправильно оформленное постановление. Получить комментарий от судьи не получилось, потому что она неожиданно ушла в отпуск.

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Тем временем, полицейские поставили для журналистов эксперимент, чтобы доказать, что спрей на спиртовой основе не влияет на показание драгера. Показания драгера сразу после использования спрея показали незначительное превышение нормы, но повторный тест через две минуты показал полное отсутствие алкоголя.

Таким образом, решение судьи оправдать водителя, уровень опьянения которого в несколько раз превысил норму, объяснить сложно.

Ранее сообщалось, что пьяных водителей в 2018 году уже больше, чем население Борисполя.