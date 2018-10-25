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В Киеве засветились новые Bentley Mulsanne 2018 за 12 млн гривен

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Авто можно идентифицировать по редизайну радиаторной решетки и новеньким фарам на светодиодах.
"Днепровский" Bentley Mulsanne 2018
"Днепровский" Bentley Mulsanne 2018
instagram.com/coolcarsofukraine/

В Украине засняли люксовые Bentley Mulsanne 2018. И не один, а целых три, причем в разных городах страны - в Днепре, Львове и Одессе. Фотографии опубликовали в Instagram.

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Обновленный Bentley Mulsanne в минимальной комплектации стоит не менее 12 млн. гривен.

Авто можно идентифицировать по редизайну радиаторной решетки и новеньким фарам на светодиодах.

В Одессе заметили обычную версию авто, а в Днепре и во Львове - заряженную. В первом случае мощность авто 512 лошадей, тогда как во втором - уже 537.

Mulsanne, который засняли во Львове
Mulsanne, который засняли во Львове
instagram.com/coolcarsofukraine/

Автомобиль, снятый в Одессе
Автомобиль, снятый в Одессе
instagram.com/drive.luxury

Ранее сообщалось, что в Украине засняли шикарное “авто Бонда“ за 7,7 млн гривен.

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Теги: интересные авто, Bentley Mulsanne 2018, дорогие авто, Украина
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Sancho-s    25.10.2018, 14:55
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