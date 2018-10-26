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Европейские ценности: Украинцы очень достойно поступили на дороге

Комментариев: 1
Украинцы разъехались по сторонам дороги и остановились, образуя своего рода коридор.
Сообщается, что видео снято во Львове.
Сообщается, что видео снято во Львове.
Скриншот видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как украинские водители уступают дорогу в пробке машине скорой помощи. 

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Украинцы разъехались по сторонам дороги и остановились, образуя своего рода коридор. Сообщается, что видео снято во Львове.

Видео вызвало положительную реакцию у пользователей сети, которые отмечают, что отношения людей в Украине за последнее время заметно улучшились.

Ранее сообщалось, что с 28 октября изменится расписание движения городской электрички.

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Теги: скорая помощь, пропустили скорую, Европейское общество
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Gagarinn    26.10.2018, 17:02
Оценка:  0
Gagarinn
В Киеве уже бы толпа быдланов за скорой фуячила бы.
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