Европейские ценности: Украинцы очень достойно поступили на дороге
Украинцы разъехались по сторонам дороги и остановились, образуя своего рода коридор.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как украинские водители уступают дорогу в пробке машине скорой помощи.
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Украинцы разъехались по сторонам дороги и остановились, образуя своего рода коридор. Сообщается, что видео снято во Львове.
Видео вызвало положительную реакцию у пользователей сети, которые отмечают, что отношения людей в Украине за последнее время заметно улучшились.
Ранее сообщалось, что с 28 октября изменится расписание движения городской электрички.
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