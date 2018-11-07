"Техасский рейнджер": В Украине заметили авто с очень редкими номерами

"Америкобляхи" в Украине все еще большая редкость.

На фото запечатлен Ford красного цвета с американскими номерами штата Техас Сеть

В Сети появилось фото автомобиля с очень необычными номерами.

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На фото запечатлен Ford красного цвета с американскими номерами штата Техас.

В то время, как автомобилями с европейскими номерами в нашей стране уже никого не удивишь, "америкобляхи" в Украине еще большая редкость.

Сообщается, что автомобиль "засветился" в Днепре.

Ранее сообщалось, что "евробляхер" укусил полицейского и пытался съесть документы.

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