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"Техасский рейнджер": В Украине заметили авто с очень редкими номерами

Комментариев: 1
"Америкобляхи" в Украине все еще большая редкость.
На фото запечатлен Ford красного цвета с американскими номерами штата Техас
На фото запечатлен Ford красного цвета с американскими номерами штата Техас
Сеть

В Сети появилось фото автомобиля с очень необычными номерами.

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На фото запечатлен Ford красного цвета с американскими номерами штата Техас.

В то время, как автомобилями с европейскими номерами в нашей стране уже никого не удивишь, "америкобляхи" в Украине еще большая редкость.

Сообщается, что автомобиль "засветился" в Днепре.

Ранее сообщалось, что "евробляхер" укусил полицейского и пытался съесть документы.

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Теги: америкобляхи, интернет, Днепр
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.11.2018, 16:28
Оценка:  0
гость
До чего же глупый человек написал эту статью.....люди которые ездят на американских номерах, не как не могут забрать автомобиль с порта не расстаможив его, человек спокойно ездит на расстаможеной машине с американскими номерами пока не получит сертификат,и не поставит машину на учет!
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