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В Украине засекли культовый Lamborghini на немецких "бляхах"

Комментариев: 1
Автомобиль относится к финальной серии 2000-2001 годов.
Интересно, что Diablo VT в столице заметили на номерах немецкой регистрации
Интересно, что Diablo VT в столице заметили на номерах немецкой регистрации
Instagram.com

В Киеве сняли знаменитый спорткар Lamborghini Diablo VT. Об этом сообщает Топжыр.

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Интересно, что Diablo VT в столице заметили на номерах немецкой регистрации. Автомобиль относится к финальной серии 2000-2001 годов. Lamborghini оборудован двигателем V12 на 6 литров, мощностью в 550 “лошадей“. Время разгона до 100 км в час - 3,9 секунды, максималка - 330 км в час.

Ранее в Украине было замечено аналогичное авто, но на литовских еврономерах. Все дело в том, что эти автомобиль просто нельзя было легально растаможить в Украине. Тем не менее, после недавних изменений в правила растаможки, принятых Верховной Радой, украинские владельцы Lamborghini Diablo VT все же смогут повесить украинские номера на свои авто.

Время разгона до 100 км в час - 3,9 секунды, максималка - 330 км в час.
Время разгона до 100 км в час - 3,9 секунды, максималка - 330 км в час.
wikipedia.org

Ранее сообщалось, что в Черновцах засняли роскошный Гелендваген новой модели за 4,1 млн грн.

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Теги: интересные авто, Украина, евробляхи, Lamborghini Diablo VT
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.11.2018, 13:49
Оценка:  0
гость
так может это настоящие немцы приехали...
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