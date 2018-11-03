В Украине засняли новейший "Гелик" за 4 млн гривен на "блатных" номерах

Роскошный автомобиль заметили в Виннице.

Новейший Mercedes-Benz G-Class 2019, о презентации в Украине которого сообщали совсем недавно, уже замечен на дорогах. Об этом сообщает ТопЖыр со ссылкой на Instagram канал Vehicles.Exclusive.

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Роскошный автомобиль заметили в Виннице - у "Гелика" "блатные" номера "НН 0001 НН"

Цена элитного внедорожника в Украине начинается с 4 млн гривен.

В новом "Гелике" дизайн поменяли несущественно - остались верны классическому внешнему виду. Не смотря на это автомобиль изменили очень существенно - в частности, полностью перестроили раму. У автомобиля немного увеличились габариты, но весить он стал меньше - на 170 килограмм.

Ранее сообщалось, что Seat презентовал внушительный кроссовер с 4 моторами в ассортименте.