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В Украине засняли новейший "Гелик" за 4 млн гривен на "блатных" номерах

Комментариев: 1
Роскошный автомобиль заметили в Виннице.
Автомобиль засняли на "блатных" номерах "НН 0001 НН"
Автомобиль засняли на "блатных" номерах "НН 0001 НН"
instagram.com/vehicles.exclusive

Новейший Mercedes-Benz G-Class 2019, о презентации в Украине которого сообщали совсем недавно, уже замечен на дорогах. Об этом сообщает ТопЖыр со ссылкой на Instagram канал Vehicles.Exclusive.

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Роскошный автомобиль заметили в Виннице - у "Гелика" "блатные" номера "НН 0001 НН"

Цена элитного внедорожника в Украине начинается с 4 млн гривен.

В новом "Гелике" дизайн поменяли несущественно - остались верны классическому внешнему виду. Не смотря на это автомобиль изменили очень существенно - в частности, полностью перестроили раму. У автомобиля немного увеличились габариты, но весить он стал меньше - на 170 килограмм.

Ранее сообщалось, что Seat презентовал внушительный кроссовер с 4 моторами в ассортименте.

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Теги: интересные автомобили, новинки, Mercedes-Benz G-Class 2019
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.11.2018, 17:22
Оценка:  +1
гость
не удивительно. вся мафия власти из Винницы! Живут по новому! а народ в одном месте...
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