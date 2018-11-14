В Киеве за утро произошло 300 ДТП: Подборка видео соцсетей

Большая часть видео снято на подъемах и спусках - автомобили скользят и скатываются, врезаясь друг в друга.

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Сегодняшний снегопад на улицах Киева не стал неожиданностью - о нем предупреждали заранее. Тем не менее, множество автомобилистов выехало в город на летней резине, что привело к настоящему коллапсу в уже первые часы, когда дороги присыпало снегом.

Всего, по сообщению УНИАН, за утро в городе произошло около 300 аварий. Социальные сети заполонили видео с мест происшествий. Большая часть видео снято на подъемах и спусках - автомобили скользят и скатываются, врезаясь друг в друга.

Осторожно! На видео может присутствовать нецензурная лексика.

Ранее сообщалось о сразу двух ДТП на Гостомельском шоссе.