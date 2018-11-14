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В Киеве за утро произошло 300 ДТП: Подборка видео соцсетей

Комментариев: 7
Большая часть видео снято на подъемах и спусках - автомобили скользят и скатываются, врезаясь друг в друга.
Социальные сети заполонили видео с мест происшествий.
Социальные сети заполонили видео с мест происшествий.
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Сегодняшний снегопад на улицах Киева не стал неожиданностью - о нем предупреждали заранее. Тем не менее, множество автомобилистов выехало в город на летней резине, что привело к настоящему коллапсу в уже первые часы, когда дороги присыпало снегом.

Всего, по сообщению УНИАН, за утро в городе произошло около 300 аварий. Социальные сети заполонили видео с мест происшествий. Большая часть видео снято на подъемах и спусках - автомобили скользят и скатываются, врезаясь друг в друга.

Осторожно! На видео может присутствовать нецензурная лексика.

Ранее сообщалось о сразу двух ДТП на Гостомельском шоссе.

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Теги: снегопад, пробки, транспортный коллапс
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Комментариев (7)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.11.2018, 15:01
Оценка:  0
гость
Эти люди думали что зимы не будет?
гость  (аноним)  14.11.2018, 14:59
Оценка:  0
гость
Как говрил наш мер города кернес . неожидано в январе выпалд снег
гость  (аноним)  14.11.2018, 14:51
Оценка:  0
гость
Резину нужно вовремя менять
denis82    14.11.2018, 14:48
Оценка:  0
denis82
готовить машину к зиме надо: вот и все...
denis82    14.11.2018, 14:46
Оценка:  0
denis82
типа не знали что в ноябре снег это вполне нормальное явление...
гость  (аноним)  14.11.2018, 14:43
Оценка:  0
гость
это просто жесть!
denis82    14.11.2018, 14:47
Оценка:  0
denis82
где жесть...выпало 3 см снега, а все как вчера родились!!!
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