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Как поступят пассажиры, увидев, что их таксист пьян - видео эксперимента

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Пассажиры не хотели ввязываться в разборки с водителем, или не хотели тратить время на обращение в полицию.
В какой-то момент водитель даже начинал выпивать прямо за рулем.
В какой-то момент водитель даже начинал выпивать прямо за рулем.
Скриншот видео

В Украине большая проблема пьяных водителей за рулем, которые своими действиями бессмысленно рискуют не только своими жизнями, но и жизнями других участников движения.

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Но готовы ли украинцы активно противостоять пьяным водителям, если встретятся с ними на дороге. Ответ на этот вопрос решили узнать ТСН.

Журналисты подготовили эксперимент, чтобы узнать, как будут реагировать пассажиры такси, узнав, что их водитель пьян - салон такси смазали спиртом, на видном месте поставили бутылку с водкой, а сам “таксист“ активно рассказывал истории о том, как хорошо погулял накануне. В какой-то момент водитель даже начинал выпивать прямо за рулем.

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Как ни странно, большинство пассажиров отнеслись к пьяному водителю скорее с сочувствием - никто не потребовал остановиться и не обратился в полицию. В основном пассажиры не хотели ввязываться в разборки с водителем, или не хотели тратить время на обращение в полицию.

Ранее сообщалось, что “доктор“ со шприцами в салоне едва не убил ребенка в ДТП.

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Теги: пьяные за рулем. пьяные водители, Украина
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