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ТЕСТ: Можно ли зимой выпускать вас на дорогу?

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Зимнее вождение – сложное искусство, которое требует крепких нервов, водительской сноровки, опыта и знаний.
Способны ли вы предусмотреть проблемы, которые могут возникнуть на дороге зимой?
Способны ли вы предусмотреть проблемы, которые могут возникнуть на дороге зимой?
depositphotos.com

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Зимнее вождение – сложное искусство, которое требует крепких нервов, водительской сноровки, опыта и знаний. Проверьте себя! Несколько простых вопросов покажут, насколько хорошо вы ориентируетесь тонкостях и нюансах. Способны ли вы предусмотреть проблемы, которые могут возникнуть на дороге зимой.

 

Ранее публиковались ТОП-5 правил езды в гололед.

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Теги: тест, зимнее вождение, как водить зимой
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