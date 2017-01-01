ТЕСТ: Можно ли зимой выпускать вас на дорогу?

Зимнее вождение – сложное искусство, которое требует крепких нервов, водительской сноровки, опыта и знаний.

Способны ли вы предусмотреть проблемы, которые могут возникнуть на дороге зимой? depositphotos.com

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Зимнее вождение – сложное искусство, которое требует крепких нервов, водительской сноровки, опыта и знаний. Проверьте себя! Несколько простых вопросов покажут, насколько хорошо вы ориентируетесь тонкостях и нюансах. Способны ли вы предусмотреть проблемы, которые могут возникнуть на дороге зимой.

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