По Киеву ездят крутые Mercedes-близнецы с одинаковыми номерами

Единственное отличие автомобилей заключается в их цвете.

В Киеве на Шулявке засняли два практически идентичных Mercedes-Benz ML63 AMG. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Единственное отличие автомобилей заключается в их цвете - один белый, другой черный. В остальном автомобили одинаковые - совпадают даже номерные знаки.

Если иногда в стране могут встречаться машины с одинаковыми номерами из-за ошибок при регистрации, то здесь в случайность верится с трудом. Особенно, если учесть, что автомобили ехали вместе.

Кто владелец необычных Mercedes - не сообщается. Нужно отметить, что несмотря на крутизну, автомобили весьма не новые - с выпуска их сняли еще в 2011 году.

В случайность, или ошибку верится с трудом topgir.com.ua

Кто владелец необычных Mercedes - не сообщается topgir.com.ua

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