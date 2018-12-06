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По Киеву ездят крутые Mercedes-близнецы с одинаковыми номерами

Комментариев: 4
Единственное отличие автомобилей заключается в их цвете.
Крутые автомобили ехали по Шулявке друг за другом
Крутые автомобили ехали по Шулявке друг за другом
topgir.com.ua

В Киеве на Шулявке засняли два практически идентичных Mercedes-Benz ML63 AMG. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Единственное отличие автомобилей заключается в их цвете - один белый, другой черный. В остальном автомобили одинаковые - совпадают даже номерные знаки.

Если иногда в стране могут встречаться машины с одинаковыми номерами из-за ошибок при регистрации, то здесь в случайность верится с трудом. Особенно, если учесть, что автомобили ехали вместе. 

Кто владелец необычных Mercedes - не сообщается. Нужно отметить, что несмотря на крутизну, автомобили весьма не новые - с выпуска их сняли еще в 2011 году.

В случайность, или ошибку верится с трудом
В случайность, или ошибку верится с трудом
topgir.com.ua

Кто владелец необычных Mercedes - не сообщается
Кто владелец необычных Mercedes - не сообщается
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, как получить кроссовер Rolls-Royce и суперкар Lamborghini в подарок.

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Теги: автомобили-близнецы, странные авто, Киев, Mercedes-Benz ML63 AMG
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Комментариев (4)
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donizete    06.12.2018, 16:29
Оценка:  0
donizete
И жалуемся на тарифы, а сами на Меринах с одинаковыми номерами рассекаем.
Sancho-s    06.12.2018, 15:54
Оценка:  0
Sancho-s
однояйцевые
SWATFANAT    06.12.2018, 15:23
Оценка:  -1
SWATFANAT
Автор, завязывай бухать, эти ЭМЭлки "соракалетней" давности уже давно перестали быть пристижными, да лет десять назад они были Вау, а сейчас это ведро,т
dimasvetik    06.12.2018, 15:19
Оценка:  0
dimasvetik
корыто одно и другое
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