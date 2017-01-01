Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Женщина с ребенком едва спаслись от вылетевшей на обочину фуры - видео

Комментариев: 0
Грузовик и легковушка, в которую он врезался разминулись с женщиной на считанные сантиметры.
Фура без проблем проезжает сквозь бетонный отбойник на встречку и летит на обочину
Фура без проблем проезжает сквозь бетонный отбойник на встречку и летит на обочину
Скриншот Youtube

В Сети появилось жуткое видео аварии во Вьетнаме. Видео опубликовали на канале ViralHog в Youtube.

Читай также: Обычное ДТП: Появилось видео, как в Чечне лошадь галопом влетела в Toyota

На кадрах видно, как фура без проблем проезжает сквозь бетонный отбойник на встречку и летит на обочину. Женщина с ребенком в руках успела отбежать в последний момент - грузовик и легковушка, в которую он врезался разминулись с женщиной на считанные сантиметры.

Кроме фуры получили повреждения еще три легковых авто. Точной информации о пострадавших нет, но есть шансы, что в этой страшной аварии обошлось без жертв - салоны автомобилей пострадали слабо.

Ранее сообщалось, что лучшим водителем в Украине стала женщина.

Поделись:
Теги: авария, ДТП, везение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь