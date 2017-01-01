Женщина с ребенком едва спаслись от вылетевшей на обочину фуры - видео
Грузовик и легковушка, в которую он врезался разминулись с женщиной на считанные сантиметры.
В Сети появилось жуткое видео аварии во Вьетнаме. Видео опубликовали на канале ViralHog в Youtube.
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На кадрах видно, как фура без проблем проезжает сквозь бетонный отбойник на встречку и летит на обочину. Женщина с ребенком в руках успела отбежать в последний момент - грузовик и легковушка, в которую он врезался разминулись с женщиной на считанные сантиметры.
Кроме фуры получили повреждения еще три легковых авто. Точной информации о пострадавших нет, но есть шансы, что в этой страшной аварии обошлось без жертв - салоны автомобилей пострадали слабо.
Ранее сообщалось, что лучшим водителем в Украине стала женщина.
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