Женщина с ребенком едва спаслись от вылетевшей на обочину фуры - видео

Грузовик и легковушка, в которую он врезался разминулись с женщиной на считанные сантиметры.

Фура без проблем проезжает сквозь бетонный отбойник на встречку и летит на обочину Скриншот Youtube

В Сети появилось жуткое видео аварии во Вьетнаме. Видео опубликовали на канале ViralHog в Youtube.

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На кадрах видно, как фура без проблем проезжает сквозь бетонный отбойник на встречку и летит на обочину. Женщина с ребенком в руках успела отбежать в последний момент - грузовик и легковушка, в которую он врезался разминулись с женщиной на считанные сантиметры.

Кроме фуры получили повреждения еще три легковых авто. Точной информации о пострадавших нет, но есть шансы, что в этой страшной аварии обошлось без жертв - салоны автомобилей пострадали слабо.

Ранее сообщалось, что лучшим водителем в Украине стала женщина.