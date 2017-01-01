Лучшим водителем в Украине стала женщина

Жительница Житомира Надежда Шеремет за 36 лет не получила ни одного штрафа.

В рамках социального проекта “Керуй“, который организовала Патрульная полиция Украины вместе с Консультативной миссией Европейского Союза для популяризации соблюдения ПДД был выбран лучший водитель Украины.

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Такое звание получила жительница Житомира Надежда Шеремет, которая за 36 лет за рулем не получила ни одного штрафа. Об этом сообщает UA: Житомир.

У женщины несовершенный остеогенез - редкое заболевание, которое еще называют “хрустальной болезнью“. Тем не менее, Надежда успела поменять уже 5 авто и отлично адаптироваться к каждому из них. По ее словам, главный секрет отсутствия штрафов простой - осторожность и строгое соблюдение ПДД.

Ранее сообщалось, сколько действительно ездят на одной зарядке популярные электрокары.