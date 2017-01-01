Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лучшим водителем в Украине стала женщина

Комментариев: 0
Жительница Житомира Надежда Шеремет за 36 лет не получила ни одного штрафа.
Лучшим водителем в Украине стала женщина
© facebook.com
Фото 1/5
Лучшим водителем в Украине стала женщина
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В рамках социального проекта “Керуй“, который организовала Патрульная полиция Украины вместе с Консультативной миссией Европейского Союза для популяризации соблюдения ПДД был выбран лучший водитель Украины.

Читай также: Как поступят пассажиры, увидев, что их таксист пьян - видео эксперимента

Такое звание получила жительница Житомира Надежда Шеремет, которая за 36 лет за рулем не получила ни одного штрафа. Об этом сообщает UA: Житомир.

У женщины несовершенный остеогенез - редкое заболевание, которое еще называют “хрустальной болезнью“. Тем не менее, Надежда успела поменять уже 5 авто и отлично адаптироваться к каждому из них. По ее словам, главный секрет отсутствия штрафов простой - осторожность и строгое соблюдение ПДД.

Ранее сообщалось, сколько действительно ездят на одной зарядке популярные электрокары.

Поделись:
Теги: керуй, социальный проект, лучший водитель Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь