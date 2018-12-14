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Преданный пес уже три месяца ждет погибшую хозяйку на месте ДТП в Китае

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Пес три месяца просидел на месте аварии, в которой погибла его хозяйка.
Преданный пес успел стать очень знаменитым в Китае
Преданный пес успел стать очень знаменитым в Китае
Скриншот Youtube

В Китае случилась трогательная история, в очередной раз доказавшая преданность собак своим хозяевам.

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Пес три месяца просидел на месте аварии, в которой погибла его хозяйка. Видеорепортаж о “новом Хатико“ опубликовали в Youtube.

Сообщается, что преданный пес успел стать очень знаменитым в Китае. Местные жители ухаживают за собакой, а благотворительная организация Blue Hada обсуждает с родственниками погибшей хозяйки возможность забрать собаку с оживленной дороги.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как в Чечне лошадь галопом влетела в Toyota.

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Теги: видео, преданность, собака, Хатико
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RomaCrimea    14.12.2018, 17:53
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