Преданный пес уже три месяца ждет погибшую хозяйку на месте ДТП в Китае

Пес три месяца просидел на месте аварии, в которой погибла его хозяйка.

Преданный пес успел стать очень знаменитым в Китае Скриншот Youtube

В Китае случилась трогательная история, в очередной раз доказавшая преданность собак своим хозяевам.

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Пес три месяца просидел на месте аварии, в которой погибла его хозяйка. Видеорепортаж о “новом Хатико“ опубликовали в Youtube.

Сообщается, что преданный пес успел стать очень знаменитым в Китае. Местные жители ухаживают за собакой, а благотворительная организация Blue Hada обсуждает с родственниками погибшей хозяйки возможность забрать собаку с оживленной дороги.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как в Чечне лошадь галопом влетела в Toyota.