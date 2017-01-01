ДТП на снегу: Пятничная подборка #11

В условиях снегопадов риск попасть в ДТП значительно возрастает.

На дороге нужно быть максимально внимательным и осторожным Скриншот видео

Читай также: В Украине из-за снегопадов перекрыли ряд дорог - список

Сразу в нескольких областях Украины из-за снегопадов заблокированы дороги. В таких условиях риск попасть в ДТП значительно возрастает. На дороге нужно быть максимально внимательным и осторожным, а лучше - повременить и вообще никуда не выезжать.

Как попадают в ДТП на заснеженной дороге - в Пятничной подборке #11.

Ранее сообщалось, чем посыпают дороги в Киеве и насколько это вредно.