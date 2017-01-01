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ДТП на снегу: Пятничная подборка #11

Спецтема: Пятничная подборка
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В условиях снегопадов риск попасть в ДТП значительно возрастает.
На дороге нужно быть максимально внимательным и осторожным
На дороге нужно быть максимально внимательным и осторожным
Скриншот видео

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Сразу в нескольких областях Украины из-за снегопадов заблокированы дороги. В таких условиях риск попасть в ДТП значительно возрастает. На дороге нужно быть максимально внимательным и осторожным, а лучше - повременить и вообще никуда не выезжать.

Как попадают в ДТП на заснеженной дороге - в Пятничной подборке #11.

Ранее сообщалось, чем посыпают дороги в Киеве и насколько это вредно.

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Теги: подборка, пятничная подборка, ДТП, ДТП на снегу
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