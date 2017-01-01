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Все существующие модели электрокаров Tesla сразились в общем заезде

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На трассу выехали все четыре выпущенные на данный момент электроавтомобили Tesla.
Результаты оказались очень показательными
Результаты оказались очень показательными
Скриншот видео

В Сети появилось видео очень интересного заезда. Видео опубликовали в Youtube.

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На трассу выехали все четыре выпущенные на данный момент электроавтомобили Tesla: Tesla Model S, Model 3, кроссовер Model X и спорткар Roadster.

Результаты оказались очень показательными. Эффектный спорткар Roadster, который появился в истории первым и стоял бешеные деньги, пришел в заезде последним, безоговорочно проиграв своим более новым конкурентам.

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По словам создателей ролика, это показывает, насколько вырвались вперед технологии электрокаров за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что электро-Jaguar за 2,2 миллиона гривен засняли заряжающимся от розетки под окном.

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Теги: Tesla, гонки, видео
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