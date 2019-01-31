Приготовиться к штрафам!: Парковочные инспекторы начнут работу уже в феврале

Уже первого апреля начнется второй этап - появится больше инспекторов, которые будут фотофиксировать нарушения и выписывать штрафы.

Уже завтра, 1 февраля, в Киеве начнут работу парковочные инспекторы. Об этом заявила Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация, со ссылкой на начальника управления по парковке Дмитрия Рахматуллина

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Пока на улицы выйдут только 10 инспекторов и работать они будут в тестовом режиме, не выписывая штрафы, а только предупреждая нарушителей - таким будет первый этап запуска реформированной системы парковки.

Но уже первого апреля начнется второй этап - появится больше инспекторов, которые будут фотофиксировать нарушения и выписывать штрафы.

В мае планируют начать третий этап, включающий эвакуацию автомобилей “героев парковки“.

Ранее сообщалось, что фото наглого “героя парковки“ в Харькове стало вирусным в Сети.