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Приготовиться к штрафам!: Парковочные инспекторы начнут работу уже в феврале

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Уже первого апреля начнется второй этап - появится больше инспекторов, которые будут фотофиксировать нарушения и выписывать штрафы.
В мае планируют начать третий этап, включающий эвакуацию автомобилей "героев парковки"
В мае планируют начать третий этап, включающий эвакуацию автомобилей "героев парковки"
depositphotos.com

Уже завтра, 1 февраля, в Киеве начнут работу парковочные инспекторы. Об этом заявила Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация, со ссылкой на начальника управления по парковке Дмитрия Рахматуллина

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Пока на улицы выйдут только 10 инспекторов и работать они будут в тестовом режиме, не выписывая штрафы, а только предупреждая нарушителей - таким будет первый этап запуска реформированной системы парковки.

Но уже первого апреля начнется второй этап - появится больше инспекторов, которые будут фотофиксировать нарушения и выписывать штрафы.

В мае планируют начать третий этап, включающий эвакуацию автомобилей “героев парковки“.

Ранее сообщалось, что фото наглого “героя парковки“ в Харькове стало вирусным в Сети.

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Теги: штрафы, герои парковки, Киев
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Комментариев (1)
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СухарьОК    31.01.2019, 18:01
Оценка:  0
СухарьОК
Проще поставить столбы чтоб нельзя было заехать на тротуары и вопрос будет закрыт.
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