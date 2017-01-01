Утренний снег спровоцировал множество пробок в Киеве - карта
В целом, пробки затронули почти всю территорию города.
В среду, 6 февраля, дороги Киева парализовал неожиданный снегопад. По информации Google Maps, по состоянию на 10:00 в столице наблюдаются 7-бальные пробки.
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Многие важные дороги остановились почти на всей своей протяженности - проспект Победы, улица Борщаговская, Парковая дорога, улица Михаила Грушевского и Петровская аллея.
В целом, пробки затронули почти всю территорию города. Наименее критичная ситуация в районе бульвара Дружбы Народов и от станции метро "Лыбедская" до "Площади Льва Толстого".
Ранее сообщалось, как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве.
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