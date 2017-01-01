Утренний снег спровоцировал множество пробок в Киеве - карта

В целом, пробки затронули почти всю территорию города.

Многие важные дороги остановились почти на всей своей протяженности google.com/maps

В среду, 6 февраля, дороги Киева парализовал неожиданный снегопад. По информации Google Maps, по состоянию на 10:00 в столице наблюдаются 7-бальные пробки.

Читай также: В Киеве пассажиры толкали до остановки сломавшийся троллейбус

Многие важные дороги остановились почти на всей своей протяженности - проспект Победы, улица Борщаговская, Парковая дорога, улица Михаила Грушевского и Петровская аллея.

В целом, пробки затронули почти всю территорию города. Наименее критичная ситуация в районе бульвара Дружбы Народов и от станции метро "Лыбедская" до "Площади Льва Толстого".

Мост Патона тоже "остановился" google.com/maps

Водителей предупреждают о непогоде и призывают быть более осторожными google.com/maps

Ранее сообщалось, как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве.