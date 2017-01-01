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Какой электрокар самый выгодный: Альтернативное мнение экспертов США

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Появившийся совсем недавно электроавтомобиль выиграл по соотношению стоимости машины к затратам на эксплуатацию.
Hyundai Kona Electric - наиболее выгодный электрокар по версии InsideEVs
Hyundai Kona Electric - наиболее выгодный электрокар по версии InsideEVs
Hyundai

Не так давно уже публиковался рейтинг самых выгодных электрокаров, по версии американских экспертов - тогда победил популярный в Украине Nissan Leaf.

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Сейчас же появилось альтернативно мнение, опубликованное изданием InsideEVs. По их утверждению самой целесообразной будет покупка электрокара Hyundai Kona Electric.

Появившийся совсем недавно электроавтомобиль выиграл по соотношению стоимости машины к затратам на эксплуатацию.

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Учитывая запас хода в 415 км и очень высокую энергоэффективность, такие результаты кажутся закономерными. Стоимость авто в США - от 30 тысяч долларов.

В Украине соотношение стоимости Hyundai Kona Electric к затратам на эксплуатацию будет, конечно, иным, но в глобальном плане такая статистика очень любопытная.

Ранее сообщалось, какой автомобиль экономичнее в условиях Украины - электрокар, или гибрид.

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Теги: исследование, статистика, электрокары
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