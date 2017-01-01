Сколько стоит самый дорогой и самый дешевый электрокар Tesla, ввезенный в Украину

Самым дорогим ввезенным в 2018 году в Украину Tesla стал внедорожный Model X за 182 тыс. долларов.

Официально легендарные электрокары Tesla в Украине еще не продаются. Тем не менее, в нашу страну за прошлый год ввезли не много не мало 633 авто этой марки. Об этом сообщают Наши гроши.

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Как выяснилось, самыми дорогими ввезенными в 2018 году в Украину Tesla стали внедорожный Model X за 182 тыс. долларов и три Model S за 177 тыс., 176 тыс. и 137 тыс. долларов. Все авто новые и 2018 года выпуска.

Самой дешевой стала Tesla Model X за 700 долларов. Причина такой низкой стоимости - авто было в ДТП (у авто пометка “сгоревший утопленник“), а на восстановительные работы уйдет 92 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Tesla создала важнейшую функцию для владельцев животных.