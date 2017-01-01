Постройку дороги в Полтавской области показали с высоты птичьего полета

На кадрах с помощью дрона эффектно показали, как тяжелая техника укладывает и разравнивает бетон.

Работы выполняются в рамках государственного инвестиционного проекта по реконструкции дороги Скриншот видео

Реконструкцию трассы Днепр-Решетиловка показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовали на странице регионального “Укравтодора“. Читай также: Трассу "Киев-Одесса" превратят в автобан - финансирование уже нашли На кадрах с помощью дрона эффектно показали, как тяжелая техника укладывает и разравнивает бетон. Работы выполняются в рамках реализации государственного инвестиционного проекта по реконструкции данной дороги. Ранее сообщалось, что Киев остановился в пробках в день инаугурации Президента Украины.

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