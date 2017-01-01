Постройку дороги в Полтавской области показали с высоты птичьего полета
На кадрах с помощью дрона эффектно показали, как тяжелая техника укладывает и разравнивает бетон.
Реконструкцию трассы Днепр-Решетиловка показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовали на странице регионального “Укравтодора“.
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На кадрах с помощью дрона эффектно показали, как тяжелая техника укладывает и разравнивает бетон.
Работы выполняются в рамках реализации государственного инвестиционного проекта по реконструкции данной дороги.
Ранее сообщалось, что Киев остановился в пробках в день инаугурации Президента Украины.
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