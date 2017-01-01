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"Охоту на евробляхи" отложили - когда начнут выписывать штрафы

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У владельцев автомобилей на бляхах есть еще почти три месяца, чтобы найти возможность легализировать свои машины.
C 22 августа вступают в действие новые санкции.
C 22 августа вступают в действие новые санкции.
depositphotos.com

Не так давно сообщалось, что Верховная Рада продлила срок, в течении которого можно растаможить авто без оплаты жестких штрафов. Теперь же стало известно, что “охоту на евробляхи“ отложили до 22 августа 2019 года.

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Таким образом, у владельцев автомобилей на бляхах есть еще почти три месяца, чтобы найти возможность легализировать свои машины.

C 22 августа вступают в действие новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Ранее сообщалось, что Южанина пообещала льготы для некоторых владельцев "евроблях".

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Теги: евробляхи, закон, штрафы
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