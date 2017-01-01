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Украинскую армию вооружат боевыми дронами-беспилотниками - видео испытаний

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Беспилотник под названием "Ласка" сконструировали на основе квадроцикла с бензиновым двигателем.
Дрон создан для огневой поддержки, доставки боеприпасов и перевозки раненых
Дрон создан для огневой поддержки, доставки боеприпасов и перевозки раненых
Апостроф

Предприятие “Инфоком” из Запорожья представила армейский боевой робовездеход на дистанционном управлении для армии собственной конструкции. Машину показали на выставке вооружения в Броварах, сообщает Апостроф.

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Дрон создан для огневой поддержки, доставки боеприпасов и перевозки раненых в условиях боевых действий.

Беспилотник под названием “Ласка“ сконструировали на основе квадроцикла с бензиновым двигателем. Управлять машиной можно с помощью Wi-Fi на расстоянии до 2 км. Присутствует даже автономный режим для патрулирования.

Из вооружения у “Ласки“ пулемет ПКМ 7,62, который демонтируется при необходимости. В данный момент техника проходит испытания.

Ранее сообщалось, что Минюст передал конфискованные “евробляхи“ в армию - СМИ.

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Теги: армия, ЗСУ, дрон
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