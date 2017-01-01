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Зачем нужны отбойники: Видеообъяснение на примере жуткого ДТП

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На встречной полосе пикап потерял управление и полетел на встречку.
Если бы не отбойник, последствия были бы намного серьезнее
Если бы не отбойник, последствия были бы намного серьезнее
Скриншот видео

В Сети появилось по настоящему страшное видео ДТП в США, которое доказывает важность отбойников. Видео опубликовало Авто.Риа.

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Автор видео за рулем своего авто ожидал сигнала светофора, чтобы начать движение. На встречной полосе пикап потерял управление и полетел на встречку. Автомобиль жестко протаранил отбойник, разделяющий потоки по осевой линии и, к счастью, тот выдержал.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Но если бы не отбойник, последствия были бы намного серьезнее.

Ранее сообщалось, что в США женщина убегала от полиции на доме на колесах.

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Теги: видео, ДТП, жуткое видео
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