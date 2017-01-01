Водитель мастерски спас фуру от переворачивания - видео

Видео страшного инцидента с фурой, которое учит быть готовым на дороге буквально ко всему.

Еще одно видео страшного инцидента с фурой, которое учит быть готовым на дороге буквально ко всему. Кадры опубликовал в Youtube.

Читай также: GTA в реальной жизни: В США женщина убегала от полиции на доме на колесах

На записи видно, как многотонная фура с прицепом ни с того ни с сего начала заваливаться на правую сторону. Причем тягач уже успел заехать под мост.

Повезло, что размеры прицепа были умеренными, да и водитель попался опытный - в последний момент он сумел удержать фуру.

Ранее сообщалось, что на Северном мосту в масштабном ДТП получили повреждения 5 авто.