Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Водитель мастерски спас фуру от переворачивания - видео

Комментариев: 0
Видео страшного инцидента с фурой, которое учит быть готовым на дороге буквально ко всему.
Повезло, что размеры прицепа были умеренными
Повезло, что размеры прицепа были умеренными
Скриншот видео

Еще одно видео страшного инцидента с фурой, которое учит быть готовым на дороге буквально ко всему. Кадры опубликовал в Youtube.

Читай также: GTA в реальной жизни: В США женщина убегала от полиции на доме на колесах

На записи видно, как многотонная фура с прицепом ни с того ни с сего начала заваливаться на правую сторону. Причем тягач уже успел заехать под мост.

Повезло, что размеры прицепа были умеренными, да и водитель попался опытный - в последний момент он сумел удержать фуру.

Ранее сообщалось, что на Северном мосту в масштабном ДТП получили повреждения 5 авто.

Поделись:
Теги: ДТП, авария, видео, ДТП с грузовиком
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь