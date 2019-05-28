В Киеве неадекватная "героиня парковки" устроила скандал из-за замечания - видео

В соцсетях рассказали о женщине-водителе, которая припарковалась на газон, а потом очень неадекватно отреагировала на замечания прохожих.

После потока брани, горе-водитель уселась в свою Honda Civic и спокойно уехала Скриншот видео

Проследив за сообщениями о происшествиях в Украине, создается впечатление, что количество неадекватных людей в стране резко возросло. Один из способов борьбы с ними - делать их действия публичными.

Читай также: Видео странного ДТП под Киевом: Водитель устал ждать и грубо нарушил ПДД

Так, в соцсетях рассказали о женщине-водителе, которая припарковалась на газон, а потом очень неадекватно отреагировала на замечания охранников. Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на группу “Автомобильный Киев“ в Facebook.

“Ты что, совсем ох**л? Пошел нах*й отсюда, ты, охранник. Нах*й пошел отсюда. За какой х*й ты здесь деньги получаешь?“, - кричит женщина на весь двор.

После потока брани, горе-водитель уселась в свою Honda Civic и спокойно уехала до того, как прохожие успели вызвать правоохранителей.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный таксист Uber намеренно пытался сбить девушек.