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"Хотите посмотреть на погибших?": Как в Германии борются с любителями фотографировать ДТП

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По словам полицейских, просто штрафы не помогают, поэтому необходимо проводить воспитательную работу.
В Германии предусмотрены штрафы для тех, кто притормаживает пофотографировать аварии
В Германии предусмотрены штрафы для тех, кто притормаживает пофотографировать аварии
Скриншот видео

Проблема автомобилистов, которые останавливаются поглазеть на последствия ДТП, серьезнее, чем кажется. Мало того, что их действия аморальны, так они еще и препятствуют оперативному предоставлению помощи пострадавшим. О том, как борются с зеваками в Германии, рассказал DW.

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В целом, в Германии предусмотрены штрафы для тех, кто притормаживает посмотреть и пофотографировать последствия происшествий. Но немецкие штрафы порядка также проводят своего рода шоковую терапию, предлагая зевакам пройти к погибшим жертвам столкновений, поздороваться с ними и сделать фото.

“Он вон там лежит, хотите посмотреть на него? Нет? Зачем тогда снимаете? Если хотите - можете пойти с ним поздороваться... Теперь вы должны заплатить штраф за съемку на месте ДТП. Вам должно быть стыдно“, - обращается правоохранитель к водителю-папарацци.

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По словам полицейских, просто штрафы не помогают и необходимо проводить воспитательную работу.

“Когда мы сталкиваем их непосредственно с ситуацией, которая их шокирует, тогда они понимают, что это не игра, а суровая реальность“, - объясняют в полиции.

Ранее сообщалось, что в Германии полиция выписала штраф за превышение скорости голубю.

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Теги: ДТП, смертельные ДТП, германия, полиция
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