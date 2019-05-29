"Хотите посмотреть на погибших?": Как в Германии борются с любителями фотографировать ДТП

По словам полицейских, просто штрафы не помогают, поэтому необходимо проводить воспитательную работу.

В Германии предусмотрены штрафы для тех, кто притормаживает пофотографировать аварии Скриншот видео

Проблема автомобилистов, которые останавливаются поглазеть на последствия ДТП, серьезнее, чем кажется. Мало того, что их действия аморальны, так они еще и препятствуют оперативному предоставлению помощи пострадавшим. О том, как борются с зеваками в Германии, рассказал DW.

Читай также: В Англии инспектор наказал за стоянку водителя, которому сам же заблокировал проезд

В целом, в Германии предусмотрены штрафы для тех, кто притормаживает посмотреть и пофотографировать последствия происшествий. Но немецкие штрафы порядка также проводят своего рода шоковую терапию, предлагая зевакам пройти к погибшим жертвам столкновений, поздороваться с ними и сделать фото.

“Он вон там лежит, хотите посмотреть на него? Нет? Зачем тогда снимаете? Если хотите - можете пойти с ним поздороваться... Теперь вы должны заплатить штраф за съемку на месте ДТП. Вам должно быть стыдно“, - обращается правоохранитель к водителю-папарацци.

Читай также: В Турции патрульных полицейских заменили плоскими макетами

По словам полицейских, просто штрафы не помогают и необходимо проводить воспитательную работу.

“Когда мы сталкиваем их непосредственно с ситуацией, которая их шокирует, тогда они понимают, что это не игра, а суровая реальность“, - объясняют в полиции.

“Хочете подивитися на загибилх, зробити фото? Ні? А навіщо фотографуєте? Вам має бути соромно!“ Німецький поліцейський дуже жорстко розмовляє з водями, які знімають аварію на автобані. У соцмережах його назвали героєм pic.twitter.com/TPfmn9TyeF — DW українською (@dw_ukrainian) 28 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Германии полиция выписала штраф за превышение скорости голубю.