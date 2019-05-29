"Хотите посмотреть на погибших?": Как в Германии борются с любителями фотографировать ДТП
Проблема автомобилистов, которые останавливаются поглазеть на последствия ДТП, серьезнее, чем кажется. Мало того, что их действия аморальны, так они еще и препятствуют оперативному предоставлению помощи пострадавшим. О том, как борются с зеваками в Германии, рассказал DW.
Читай также: В Англии инспектор наказал за стоянку водителя, которому сам же заблокировал проезд
В целом, в Германии предусмотрены штрафы для тех, кто притормаживает посмотреть и пофотографировать последствия происшествий. Но немецкие штрафы порядка также проводят своего рода шоковую терапию, предлагая зевакам пройти к погибшим жертвам столкновений, поздороваться с ними и сделать фото.
“Он вон там лежит, хотите посмотреть на него? Нет? Зачем тогда снимаете? Если хотите - можете пойти с ним поздороваться... Теперь вы должны заплатить штраф за съемку на месте ДТП. Вам должно быть стыдно“, - обращается правоохранитель к водителю-папарацци.
Читай также: В Турции патрульных полицейских заменили плоскими макетами
По словам полицейских, просто штрафы не помогают и необходимо проводить воспитательную работу.
“Когда мы сталкиваем их непосредственно с ситуацией, которая их шокирует, тогда они понимают, что это не игра, а суровая реальность“, - объясняют в полиции.
“Хочете подивитися на загибилх, зробити фото? Ні? А навіщо фотографуєте? Вам має бути соромно!“ Німецький поліцейський дуже жорстко розмовляє з водями, які знімають аварію на автобані. У соцмережах його назвали героєм pic.twitter.com/TPfmn9TyeF— DW українською (@dw_ukrainian) 28 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что в Германии полиция выписала штраф за превышение скорости голубю.
Полная версия правил