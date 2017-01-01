Гонявшую на BMW по тротуару в Житомире "звезду интернета" поймала полиция

Видео о том, как неизвестный разъезжает по пешеходной зоне, подвергая риску жизни прохожих, опубликовали в Сети.

Наглецом оказался 21-летний житомирянин, который только сдал на права и взял машину у отца Скриншот видео

В Житомире правоохранители поймали нарушителя, который ездил с огромной скоростью по тротуарам. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Видео о том, как неизвестный разъезжает по пешеходной зоне, подвергая риску жизни прохожих, опубликовали в Сети. Ролик отследила и полиция, после чего оперативно установила личность нарушителя.

Как результат, полиция быстро нашла наглеца. Им оказался 21-летний житомирянин, который только сдал на права и взял машину у отца. Свое поведение теперь объясняет следователям.

Ранее сообщалось, что под Киевом Lanos протаранил и перевернул Renault.